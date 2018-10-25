Отказавшийся от Ольги Бузовой миллионер Евгений Назаров женится

Долларовый миллионер и один из самых ярких участников шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров женится. Он сделал предложение руки и сердца своей девушке Марине, с которой встречается чуть больше месяца.

После участия в проекте на телеканале «ТНТ» Евгений стал очень популярен в социальных сетях. Число его подписчиков в Instagram составляет почти 200 тысяч человек. Поэтому нет ничего удивительного, что искать себе невесту молодой человек решился с помощью современных технологий - через Интернет.

После того, как бизнесмен сообщил об этом, на него обрушился вал комментариев от девушек, готовых побороться за его сердце. В итоге он выбрал несколько претенденток, а с некоторыми даже сходил на свидания. Как оказалось – все было не зря: брюнетка по имени Марина смогла покорить красавчика-миллионера.

Уже известно, что девушка является дочерью члена Совета Федерации от Иркутской области Сергея Брилки, который входит в Комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности, а также представляет законодательный орган госвласти Иркутской области.

Видео с счастливым событием жених опубликовал в своем Instagram. Из него можно узнать, что на одном из бизнес-тренингов в Москве Евгений с большим букетом цветов попросил Марину подняться к нему на сцену. На записи видно, что девушка не была готова к такому неожиданному ходу событий, однако ответила «да» молодому человеку.

«Милая, я очень рад, что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире», — так выразил свои чувства бывший участник шоу в подписи к видео.

Напомним, что Евгений Назаров отказался от борьбы за сердце Ольги Бузовой и предпочел забрать два миллиона рублей, объяснив это тем, что он все равно не стал бы победителем программы, так как певица не делала никаких шагов ему навстречу. Деньги мужчина обещал потратить благородно и перевести их на благотворительность.

В итоге победителем стал сыровар из Суздаля Денис Лебедев, однако и этот выбор не принес Бузовой долгожданного женского счастья.