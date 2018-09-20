Ирена Понарошку рассказала, почему Иван Ургант больше не дарит ей цветы

Телеведущая объяснила, что Иван Ургант не дарит ей букеты не просто так. По словам Ирены Понарошку около года назад произошел не очень приятный эпизод, как раз в день тот, когда она получила предложение о работе.

Известная российская телеведущая в настоящий момент находится в декретном отпуске, поскольку не так давно родила второго сына. Тем не менее, Понарошку надеется уже в самое ближайшее время приступить к съемкам новых выпусков своей рубрики, которую она получила около года назад. Вместе с получением работы телеведущая вспоминает один неприятный эпизод.

Оказалось, что в день предложения от руководства Первого канала создать собственную рубрику Иван Ургант подарил женщине букет. Придя домой, Ирена Понарошку обнаружила еще одну цветочную композицию, но уже от своего супруга. Она решила поставить оба букета в вазы. Однако вскоре после этого телеведущая захотела переставить их на видное место. Взяв цветы, она направилась в комнату, но, не видя, куда идет, случайно наступила на скейтборд и упала на пол. Вазы выпали из рук Ирены Понарошку и разбились в дребезги. Она до сих пор удивляется, как не поранилась об осколки. Узнав об этой истории, Иван Ургант пообещал, что больше не будет дарить женщине цветы, чтобы уберечь ее от таких опасностей.