"Чувствовала то же после развода": Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с Гуфом

Некоторое время назад поклонники были рады подтвердить свои догадки о том, что певица действительно встречается с рэпером. Тем не менее, последние события указывают на то, что пара переживает тяжелые времена.

Накануне на официальной странице известной российской певицы и солистки музыкального коллектива "А-студио" Кети Топурии на просторах социальной сети Instagram появилась новая публикация, которую стали бурно обсуждать поклонники. Знаменитость разместила в аккаунте личную фотографию, которую подписала загадочной фразой: "Я навсегда оставлю этот день в моем сердце".

Именно этот ее поступок спровоцировал различные слухи о том, что могло произойти в ее жизни.

При этом, наиболее часто среди подписчиков звучала версия о том, что Топурия рассталась с Гуфом. На мысль о том, что последние события в жизни певицы довольно мрачные, их натолкнул факт того, что она обработала фотографию в черно-белом стиле.

"Удачи, Кети, с Алексеем вы были счастливы. Память надо хранить о счастливых днях, но идти дальше. Как я вас понимаю, чувствовала то же самое после развода с мужем!", "Они расстались", "Теперь мало стали обсуждать, вот и подкидывают дровишек. Все это что у него, что у нее в комментах" (орф. и пункт. авторов сохранены), - написали в комментариях фанаты.