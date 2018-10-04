Вдова Караченцова спасает парализованного друга своего мужа

Вдова Николая Караченцова помогает восстановиться тяжелобольному другу своего покойного мужа - каскадеру Николаю Астапову. Об этом она рассказала в эфире телешоу «Звезды сошлись».

По словам Людмилы, Астапов всегда был близким их семье человеком. Он часто выручал советского артиста в опасных сценах во время съемок в кино. Со временем общение по работе переросло в крепкую дружбу. В 2005 году, когда Караченцов попал в тяжелую аварию, Астапов не бросил актера, а начал активно помогать ему с реабилитацией, и даже сам собрал специальный тренажер и принес боксерскую грушу, чтобы тренировать друга.

Однако недавно с самим Астаповым произошло несчастье – он попал в аварию и оказался полностью парализованным, а год назад у него произошел инсульт. Поргина добавила, что помогая каскадеру, она выполняет волю своего покойного супруга, который не хотел оставлять товарища в беде. На сегодняшний день вдова Караченцова взяла на себя все расходы по лечению и наняла специального тренера, который помогает больному заново научиться ходить.

Женщина испытала шок, когда узнала, что родственники Астапова никак не помогают ему, и даже не создали нормальных условий для жизни и реабилитации. В эфире она публично пристыдила сына Николая Астапова за такое отношение к отцу.

Сейчас в планах Поргиной оплатить каскадеру вставные зубы, чтобы он «ел котлетки».

Напомним, что Николай Караченцов умер 26 октября после продолжительной борьбы с онкологией в возрасте 73 года.