«Не худышка!»: Дженнифер Лопес в лосинах разочаровала поклонников

49-летняя Дженнифер Лопес шокировала фанатов, когда продемонстрировала далеко не модельную фигуру во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Американские папарацци застали актрису и певицу Дженнифер Лопес, которая в спортивных лосинах прогуливалась с личным тренером недалеко от своего дома. Поклонники сразу же обратили внимание на крупные формы знаменитости в области ягодиц и бедер. Кроме того, фанаты посчитали, что Лопес регулярно обрабатывает собственные фотографии в Instagram, чтобы быть стройнее, чем есть на самом деле.

«Не худышка!», - заявили фолловеры Дженнифер, которые явно были разочарованы не идеальной фигурой голливудской звезды. Стоит отметить, что сама певица регулярно занимается в тренажёрном зале и посещает занятие по танцам.