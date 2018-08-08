Чем не повод: Петросян отметил развод со Степаненко в компании адвоката

16 ноября теперь уже бывшие супруги Елена Степаненко и Евгений Петросян официально оформили развод в столичном Хамовническом суде. Это стало прекрасным поводом для Петросяна выпить по бокалу шампанского со своим адвокатом Сергеем Жориным. Видео было опубликовано в Instagram последнего.

На видеоролике видно, что теперь официально свободный юморист находится в прекрасном настроении и полон сил.

«Начнем новую историю - какие наши годы» - сказал Петросян. Также он поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи своей бывшей жене.

Некоторые усмотрели в таком сообщение Евгения Вагановича намек на новый брак. Возможно, он все же решится узаконить свои отношения с 29-ти летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую называют «разлучницей» Петросяна и Степаненко.

Однако, прежде чем снова пойти в ЗАГС, юмористу еще предстоят долгие прения с экс-супругой по поводу совместно нажитого за 30 лет имущества. Жорин высказался, что эти споры могут затянуться на несколько лет, однако, возможно, супругам удастся прийти к мирному соглашению и значительно ускорить процесс.

Интересный факт: развод только оформлен, но уже ходят слухи, что Петросяна могут позвать на шоу «Холостяк» в качестве нового героя.