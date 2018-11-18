Энрике Иглесиас показал повзрослевших детей от Анны Курниковой

В своем профиле социальной сети Instagram певец опубликовал видеоролик, на котором запечатлены его повзрослевшие близнецы Николас и Люси. Буквально через две недели - 1 декабря - им исполнится ровно 1 год.

В декабре прошлого года 37-летняя Анна Курникова родила испанскому певцу двух очаровательных малышей. Известно, что супруги неразлучны уже 17 лет, однако, проживают в гражданском браке. По словам Иглесиаса, когда столь долго живешь с человеком, отношения в любом случае становятся супружескими, а была в их жизни свадебная церемония, не имеет значения.

На опубликованном видеоролике видно, как певцу нравится роль отца. Он пытается рассмешить близнецов, издавая различные звуки. Девочка очень радовалась папе, смеялась и даже пыталась воспроизвести его звуки. А вот Николас ограничивался сдержанной улыбкой в адрес отца. Известно, что 43-летний Энрике Иглесиас очень много времени проводит на гастролях. Не так давно он вернулся из Парижа, где давал большой концерт. Однако ему каждый раз не терпится приехать домой.

Подписчики певца остались в восторге. Они отметили, что дети уже очень подросли. При этом фанаты попросили почаще показывать им близнецов, отмечая, что отец из него получается замечательный.