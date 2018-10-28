Пример заразителен: принцесса Беатрис собралась замуж за разведенного миллионера

После того, как принцесса Евгения и Джек Бруксбанк 12 октября обменялись клятвами верности перед алтарем часовни святого Георгия в Виндзоре, принцесса Беатрис остается единственной внучкой Елизаветы II, которая еще не устроила свою семейную жизнь.

Однако вчера 30-ти летняя принцесса огорошила весь мир, и особенно британский народ, неожиданным признанием: у нее роман с разведенным 34-х летним миллионером Эдоардо Мапелли Моззи, у которого от прошлого брака есть маленький сын.

Американские СМИ сообщают, что Евгения уже познакомила своего избранника с родственниками и сообщила, что только за него она мечтает выйти замуж. По словам королевских инсайдеров, против данного брака может выступить королева, так как традиции британского королевского дома запрещают жениться/выходить замуж за разведенных. Однако принцесса Евгения имеет полное право надеяться, что бабушка не станет препятствовать ее личному частью.

Напомним, что в мае этого года принц Гарри женился на разведенной американской актрисе Меган Маркл. Пара счастлива и сейчас находится в ожидании первенства, который появится на свет весной 2019 года.

Однако не у всех фанатов британских «роялити» данное заявление принцессы вызвало восторг. «Британия разорится», - так они отреагировали на возможность проведения еще одной масштабной королевской свадьбы.

Принцесса Беатриса Йоркская - родная сестра принцессы Евгении, член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь второго сына Елизаветы II герцога Йоркского Эндрю и Сары, герцогини Йоркской.