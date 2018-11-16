Александр Цекало изменяет молодой жене с любовницей в Италии

Как бы шоумен не скрывал подробности личной жизни, поклонники узнают их благодаря своей наблюдательности. И совсем недавно они застали его в объятьях таинственной незнакомки.

Известному телеведущему и продюсеру Александру Цекало на сегодняшний день уже 57 лет. За это время он успел трижды жениться, однако лишь последняя супруга артиста, Виктория Галушка, родила ему троих детей. Поклонники были убеждены, что в семье царит полная идиллия. Молодая жена на 23 года уступает ему по возрасту, однако при этом не является так называемой содержанкой. Она имеет свой бизнес, с которым успешно справляется.

Между тем, накануне стало известно, что в семье, возможно, все не так гладко. Папарацци слили в сеть фотографии и видео, на которых Цекало запечатлен в одном из ресторанов Италии в компании темноволосой красавицы. Рассмотрев их, большинство пользователей сделали вывод, что это любовница шоумена, с которой он и изменяет супруге.

Тем не менее, некоторые предположили, что Галушка до сих пор не в курсе похождений мужа, а потому будет ошарашена, когда увидит, как он обнимал и целовал другую женщину.