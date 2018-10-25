В Польше завершился фестиваль российского кино

Вчерашний вечер в Варшаве по праву можно назвать «российским» вечером. В воскресенье, 18 ноября, прошла торжественная церемония закрытия крупнейшего в Европе кинофестиваля российского кино «Спутник над Польшей». На церемонии награждения были объявлены победители конкурсной программы.

Главный приз фестиваля забрал фильм Натальи Мащаниновой «Сердце мира». Фильм рассказывает историю простого ветеринара Егора, который работает на ветстанции в российской глубинке. С животными ему общаться намного проще, чем с людьми, однако он чувствует себя очень одиноким и делает все, чтобы стать родным для семьи хозяина станции Николая Ивановича.

Второе место жюри присудило картине «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова. Эта лента ранее уже получила приз на Международном московском кинофестивале. В фильме речь идет о необычной дружбе жителей небольшой таежной деревни с орлом.

На третьем почетном месте расположилась лента «Глубокие реки», снятая Владимиром Битковым. Это семейная драма, повествующая о неумении членов семьи выразить свою любовь и понимание друг к другу.

Кинофестиваль «Спутник над Польшей – 2018» прошел в Варшаве в двенадцатый раз. Фестиваль относительно молодой, но он уже успел зарабьотать хорошую репутацию и приобрести популярность. В конкурсе приняли участие 18 новинок российского кино. Вне конкурса в рамках фестиваля гости смогли посмотреть более 100 российских картин. После Варшавы показ фильмов, принявших участие в конкурсе, пройдет еще в 40 польских городах. Традиционно такие показы вызывают большой ажиотаж среди местных киноманов.