Названы главные российские блогеры 2018 года

Вслед за журналом «Time» интернет-издание «The Digital Reporter» тоже начало потихоньку подводить итоги уходящего года и публиковать первые рейтинги. The Digital Reporter представил рейтинг лучших блогеров в российском YouTube.

Пальму первенства разделили между собой блогер Настя Ивлеева, которая сама себя называет «Настюшка-опасность» и Юрий Дудь. Настя «мощнейше ворвалась» в нашу жизнь с юмористическими вайнами в Instagram, потом стала ведущей «Орла и Решки», где в компании с Антоном Птушкиным исколесила полмира. Сейчас она продолжает путешествовать, а также запустила женское авторское шоу на YouTube «AgentShow» (аналог «Вечернего Урганта»). Ивлеевой присвоили приз онлайн-персоны 2018 года. Сейчас за её творчеством на YouTube следит 2 миллиона зрителей.

Юрий Дудь, создал на YouTube канал «вДудь», куда он выкладывает авторские интервью с популярными звездами и политиками, в ходе которых любит задавать им неудобные вопросы. Самые известные из них: «сколько ты зарабатываешь» и «оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь». Дудь забрал специальный приз за вклад в развитие веб-индустрии. Сейчас у него на YouTube более 4 миллионов подписчиков. Отметим, что оба победителя лично на церемонии не присутствовали.

Лучшим онлайн-шоу был признан проект Александра Гудкова «Лига плохих шуток». Лучшим веб-сериалом стал проект режиссера Ирины Вилковой получил Бар «На грудь». Площадка ivi.ru в свою очередь стала «народным онлайн-кинотеатром». Еще один проект, который члены жюри отметили за концептуальность - «1968.DIGITAL». Его создатели Михаил Зыгарь, Карен Шаинян и Тимур Бекмамбетов делают сериал для мобильных телефонов о главных мировых событиях 1968 года.