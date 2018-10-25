"Я давно этого хотела!": Мать Марии Порошиной раскрыла истинную причину развода дочери

Артистка музыкального театра Наталья Красноярская призналась, почему ее дочь на самом деле развелась с Ильей Древновым. По ее мнению, брак должен был рассыпаться уже давно. Кроме того, мать призналась, что сама этого очень хотела.

По словам Натальи Красноярской, ее дочери давно стоило развестись со своим «инфантильным» мужем. Мать Порошиной рассказала, что целых 17 ее дочь тащила всю семью на себе. Илья Древнов, как полагает мать, был абсолютным «нулем» в семейной жизни. Красноярская утверждает, что Мария даже ремонт в доме делала самостоятельно, а супруг заявлял, что это лишние траты и не хотел вкладываться. Актриса музыкального театра заявляет, что даже сама учила Древнова держать в руках инструменты.

Мать Порошиной и сама не один раз была у алтаря. Однако до сих пор считает, что Дмитрий Назаров был лучшим отцом, которого только можно представить. Благодаря ему Мария росла в окружении настоящих мужчин, однако, сама сделала неправильный, по мнению матери, выбор.

Напомним, слухи о разводе пары прошли еще летом этого года. Позже они подтвердились. В настоящее время Порошина ждет ребенка от нового избранника, который пока что не сделал предложение актрисе и не может пока что быть с ней рядом постоянно, поскольку проживает в Испании.