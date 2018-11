Умер коллега Стэна Ли художник Пабло Ферро

Известный графический дизайнер и художник Пабло Ферро скончался на 83 году жизни в городе Седон (штат Аризона, США) Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Художник ушел из жизни 16 ноября, однако известно об этом стало лишь сейчас. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной Ферро пневмонии. Информацию о кончине дизайнера уже подтвердили его родственники. У Ферреро остались двое детей, три родных сестры и брат.

Пабло Ферро - графический дизайнер и художник, уроженец солнечной и свободолюбивой Кубы. Мастерство художника Пабло постигал самостоятельно, и в итоге его упорство привело его на вершины Голливуда. Он начал свой творческий путь с совместной работы со Стэном Ли над комиксами «Marvel». Однако настоящая слава пришла к нему в 1964 году после работы над графическим оформлением фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» режиссера Стэнли Кубрика. В 1971 году Ферро продолжил сотрудничество с именитым режиссером, создав трейлер для его нового фильма «Заводной апельсин». Пабло Ферро также участвовал в создании популярного мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».

Помимо художественной деятельности, он пробовал свои силы как режиссер и продюсер. В 1992 году он снял романтическую комедию «Все свое ношу с собой» (англ. Me, Myself and I,).

Всего на счету Пабло Ферро работы над более 1чем 00 проектами.

Напомним, что коллега Ферро – знаменитый создатель не менее знаменитых и любимых комиксов «Marvel» Стэн Ли скончался в Лос-Анджелесе неделю назад.