На хлеб с икрой хватит: Григорий Лепс получит 9 млн рублей за выступление

Как отмечается, Григорий Лепс на новогоднем корпоративе заработает 9 миллионов рублей.

По информации агентства, которое с ним сотрудничает, он является одним из самых дорогостоящих артистов на период новогодних праздников. На втором месте находится группа "Ленинград", которой необходимо заплатить около восьми миллионов за свое новогоднее выступление, а за концерт Ольги Бузовой придется отдать порядка двух миллионов рублей. Стоит отметить, что речь идет исключительно о выступлении, поскольку услуги ведущей стоят несколько дороже.

Григорий Лепс выступил в Петрозаводске в 2019 году. По имеющимся данным, концерт должен состояться 13 апреля в СК "Луми". Также известно, что Бузова платит «откаты» Лепсу за рекламу своих концертов. Это связано с тем, что на концерты Ольги Бузовой никто не ходит. Певица решила попросить помощи у авторитетных коллег, которые получат за рекламу денежное вознаграждение. Такие выводы сделали подписчики Григория Лепса после публикации им видеообращения, на котором он агитирует всех идти на концерт своей коллеги.

Сегодня состоится первое большое шоу Ольги Бузовой «Принимай меня» с ее известными хитами. На этом шоу певица исполнит не только старые песни, но также представит слушателям свой новый альбом. Стоит отметить, что каждое выступление звезды обсуждается очень бурно и масштабно.