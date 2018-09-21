Французы хотят снять веб-сериал по мотивам клипа "Кольщик"

Французские производители онлайн-контента намерены снять веб-сериал на основе клипа группы Ленинград «Кольщик», согласно информации пресс-службы первого российского веб-маркета Realist WebMarket.

Российский веб-маркет, организатором которого выступает проект The Digital Reporter, состоялся в Москве 18 ноября. Но площадке собрались производители интернет-контента и онлайновые платформы. Во время круглого стола «Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии» телевизионный редактор канала TF Анна Санта-Мария сообщила, что, по их мнению, клип группы Ленинград «Кольщик» сделан фантастически, и они даже хотят заняться созданием сериала в подобном формате. Она подчеркнула, что пока проект существует только на словах. Кроме того, Санта-Мария отметила качество российского контента.

Клип «Кольщик» режиссёра Ильи Найшуллера появился в сети 14 февраля 2017 года, с того дня его просмотрели более 18 млн. раз. Действие клипа разворачивается в цирке, при этом все события показаны в обратном порядке благодаря использованию обратного монтажа. В прошлом году клип был награждён одной из самых престижных музыкальных премий UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

В сентябре группа выпустила клип «Цой», однако фанаты не встретили его также тепло, а напротив, раскритиковали из-за обилия рекламы и упоминания Виктора Цоя.