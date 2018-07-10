Лена Миро: Алла Пугачева и Ольга Бузова принадлежат к типу несексуальных женщин

Как отмечается, блогер Лена Миро приписала Ольге Бузовой и Алле Пугачевой характеристику "антисекс". Девушка пояснила свое видение начинающей певицы на сцене.

Она делает акцент на том, что как бы они ни старалась выглядеть сексуальной, секса в ней вообще нет. Лену это весьма удивляет, поскольку таких женщин в действительности очень мало. Она также говорит о том, что даже в серенькой мышке можно найти заметить эротизм. Также блогер добавляет, что переживать ей в общем-то не стоит, поскольку Пугачева принадлежит к тому же типу "несексуальных женщин", но это не стало помехой ее восхождению на пик и советского, и российского шоу-бизнеса.

Лена Миро рассказала, как побороть «синдром последнего мужика». Для этого нужно просто прекратить отлавливать "принцев" и не зацикливаться на страхе одиночества. Она говорит, что ждать необходимо лишь того мужчину, с которым не придется себя переделывать. В противном случае это может привести к тому, что дверь окажется закрыта для того, кто действительно подойдет именно этой женщине.

Также девушка высмеяла Яну Рудковскую за ее блестящий наряд, отметив, что та, возможно, страдает алкогольной полинейропатией. Дело в том, что поклонники не оценили новый наряд Яны, на что она отреагировала очень агрессивно. Рудковская отметила, что простые смертные ничего не понимают в высокой моде. А следом за этим высказыванием выгрузила видео, на котором известная модель идет в точно таком же платье. Лена отметила, что не уловила связи, поскольку у Рудковской нет таких внешних данных, как у этой девушки.