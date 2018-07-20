Зак Брафф поделился с поклонниками совместным фото с коллегами по сериалу "Клиника"

Спустя восемь лет после закрытия сериала «Клиника» актёрский состав шоу вновь собрался вместе. Фотография с фестиваля Vulture была опубликована в Twitter-аккаунте Зака Браффа, который в сериале исполнил роль Джея Ди.

Помимо самого Браффа, на снимке запечатлены исполнители других главным ролей: Сара Чок, Криста Миллер, Дональд Фэйсон, Нил Флинн, Кен Дженкинс, Джуди Рейес, Джон К. МакГинли, а также создатель сериала Билл Лоуренс. Зак Брафф оставил загадочную подпись к фото «Сезон 10?».

17 ноября на фестивале Vulture актёрский состав «Клиники» отвечал на вопросы поклонников. Билл Лоуренс поделился тем, что ему бы хотелось перезапустить сериал, но в виде короткометражного фильма. В нём он бы показал не какое-то глобальное событие, а, например, семейную жизнь главным героев. Приступит ли Лоуренс к новому проекту про врачей из «Клиники» неизвестно, однако, как сообщает издание Variety, канал CBS заказал ему пилотный эпизод сериала «Secret Six» по мотивам комиксов DC. Шоу будет рассказывать о тайной команде супергероев, выполняющих задания таинственного Пересмешника. Сценарий напишет Рик Мураки, известный по сериалам «Зачарованные» и «Форс-мажоры».