Скончалась оперная певица Диана Петриненко

Известная советская и украинская оперная певица Диана Петриненко, скончалась в возрасте 88 лет. Эту печальную новость на своей странице в Facebook сообщил украинский режиссер Сергей Проскурня.

Диана Петриненко родилась в 1930 году в Черкасской области, в 1955 году закончила Киевскую консерваторию. Певица обладала редким лирико-колоратурным сопрано, являлась солисткой Государственной хоровой капеллы "Думка" и Киевской филармонии. Долгие годы преподавала в Национальной музыкальной академия Украины имени П. И. Чайковского, получила звание профессора.

Петриненко является обладательницей многочисленных званий и наград. Так в 1975 году она была удостоена звания Народной артистки СССР, а 1999 году — Народной артистки Украины.

Диана Петриненко - мать Тараса Петриненко - известного эстрадного певца, композитора и поэта, автора песни "Україно", которая стала неофициальным гимном Незалежной.

Певица прославилась исполнением не только как оперная исполнительница. Она также пела романсы, украинские и русские народные песни. Её гастроли с аншлагом проходили в США, Канаде, Франции, Италии, Нидерландах, Японии, Финляндии.

Причина смерти, как дата и место прощания еще неизвестны.