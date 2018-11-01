Все ради искусства: в Белоруссии для съемок фильма создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

Белоруссия удивила технической новинкой в мире кинематографии. Танк по старинным эскизам итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи был создан на киностудии «Беларусьфильм».

Грандиозную модель весом более четырех тонн собрали для съемок фильма «Авантюры Прантиша Вырвича». Картину снимут по приключенческо-фантасмагоричному роману известной белорусской писательницы Людмилы Рублевской.

Над танком специалисты студии работали почти два месяца. На даный момент модель может самостоятельно передвигаться и пускать дым. Внутри «чудо-машины» размещены различные приборы, которые создают атмосферу XVIII века. Именно в эту эпоху будут разворачиваться события в грядущем фильме. Создателям кинокартины даже пришлось изменить сценарий, чтобы «танк да Винчи» был задействован в максимально возможном количестве сцен.

По задумке Леонардо да Винчи танк должен быть собран из дерева и металла и приводиться в движение с помощью сложного механизма из шестерен, рукояток и колес. Машина должна передвигаться за счет мускульной силы экипажа, состоящего примерно из восьми человек. По периметру конструкции должны были располагаться пушки, а наверху должна размещаться смотровая башня. Все эти идеи гениального итальянца постарались воплотить в своей разработке сотрудники белорусской киностудии. Однако они внесли и некоторые свои коррективы. У белорусской модели открываются двери и снимается крыша.

Небольшой спойлер: в конце фильма танк взорвут. Однако не стоит расстраиваться – «взлетит на воздух» макет танка, а он сам благополучно переедет в музей «Беларусьфильма».

Старт съемок фильма запланирован на начало 2019 года. Уже известно, что режиссером станет Александр Анисимов. Съемки пройдут в Лиде, Бобруйске, Мире и Несвиже. Пробы на главные роли проходили Павел Харланчук, Георгий Петренко, Вероника Пляшкевич и Владимир Мищанчук. О дате премьеры пока говорить не приходится.