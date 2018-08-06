Ксения Собчак трогательно поздравила своего сына с двухлетием

Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем профиле в Instagram запись, где поздравила вместе с мужем маленького сына Платона с днем рождения. "Человек в шариках сделал человеком меня", - указала политик.

Телеведущая вместе со своим супругом Максимом Витроганом решили устроить малышу праздник с самого утра. Звезды нежно и трогательно поздравили своего сына с исполнением двух лет, выложив соответствующие фотографии в своих аккаунтах социальной сети.

Ксения Собчак отметила, что, Платон сделал ее человеком, не забыв при этом поблагодарить супруга за сына, отметив, что ее муж – лучший папа. Максим Витроган же, в свою очередь, также опубликовал фотографию мальчика, но ограничился хэштегами, которые адресовал Ксении: «Маме Платона слава». У обоих родителей в профилях присутствует практически одна и та же фотография: Платон купается в воздушных шарах.

Напомним, в 2016 году 18 ноября у пары родился ребенок. Для бывшего кандидата в президенты Платон стал первенцем. При этом счастливые родители все еще стараются не показывать лицо малыша, затемняя его или прикрывая посторонними предметами, независимо оттого, что публикуют в интернете: фотографии или видеозаписи.