Концерт рэпера ATL в Москве закончился анархией, скорой и полицией

Прошедший накануне в Москве масштабный концерт популярного рэпера ATL в клубе Cition Hall закончился давкой и скандалом.

Долгожданное выступление музыканта вызвало большой ажиотаж. Клуб, который вмещает примерно 5 тысяч человек, был забит полностью. И, по словам очевидцев, людей было гораздо больше.

Концертная программа впечатлила поклонников ATL, однако после окончания шоу у гардероба началась настоящая анархия. По словам представителей клуба, на сотрудников гардероба и охранников заведения напала группа вандалов, целью которых было похитить верхнюю одежду посетителей концерта. Они утверждают, что это была спланированная акция, которая уже не первый раз имеет место быть в Москве. Таким образом злоумышленники воруют верхнюю одежду. Пострадавших сотрудников охраны с пробитыми головами увезли в больницу и сейчас они находятся в реанимации. На место происшествия была вызвана полиция.

Клуб Cition Hall на своей официальной странице «ВКонтакте» принес извинения пострадавшим и пообещал содействовать в розыске потерянных вещей. Сами зрители уже организовали в Сети уже сбор информации о пострадавших, а также о потерянных и украденных вещах. Люди планируют потребовать у Cition Hall возмещения ущерба.

Заметим, что не все посетители концерта поверили в версию разбойного нападения. Некоторые обвинили организаторов концерта в плохой подготовке к мероприятию. Часть зрителей предпочла не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, люди выбирались из давки и выходили на улицу в одних футболках. Напомним, что температура на улице вчера вечером в Москве составляла -3 градуса.

Представители рэперав свою очередь поспешили возложить ответственность за случившееся на клуб, обвинив его в плохой подготовке к такому массовому мероприятию и невыполнении обязательств «перед всеми нами». Также они добавили, что им «еще больше нам жаль, что в эту ситуацию попали наши люди».

Российский рэпер ATL (настоящее имя Круппов Сергей) - представитель творческой тусовки «Белая Чувашия». По праву считается одним из наиболее ярких представителей «новой школы» русского рэпа.