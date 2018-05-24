«Совсем стыд потеряла!»: Развратные костюмы Лободы возмутили фанатов

Светлана Лобода на своём новом концерте удивляет фанатов не только голосом, но и развратными костюмами.

36-летняя Светлана Лобода презентовала свою новую шоу-программу с которой дает концерты не только на территории России, но и в Германии. Однако не все фанаты остались довольны после концерта знаменитости. Многие поклонники в Instagram-профиле артистки стали писать возмущенные комментарии и утверждать, что матери двух дочерей стоило бы отказаться от обнажённых образов и неприличных костюмов.

«Совсем стыд потеряла!», - написали интернет-пользователи, которые посчитали, что Лободе стоило бы носить на сцене более длинные платья, чтобы не показывать зрителям свое нижнее белье.