Любовь Толкалина разыграла поклонников своей беременностью

Российская актриса Любовь Толкалиина продолжила разрастающуюся тему слухов о своей беременности. Она опубликовала снимок отметив, что фото постановочное. Однако некоторые фанаты до сих пор не поняли юмора.

Несколько дней назад Толкалина опубликовала в своем аккаунте социальной сети Instagram снимок, где заметно выделяется округлившийся живот. Фото она подписала: «Почему бы не начать это доброе утро с беременности?» При этом многие подписчики, особенно пристально следившие за профилем актрисы предположили, что женщина действительно беременна, а не придерживается роли для нового образа.

Этот кадр породил огромное количество слухов. Накануне Любовь Толкалина решила продолжить тему с беременностью, выложив в интернет снимок, где запечатлела новорожденного малыша у себя на руках. Под фотографией она указала: «Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка... Знакомьтесь-это Мирон... когда мы начинали снимать в октябре, он еще не родился... А я восхищаюсь и сми и вами, мои дорогие друзья... что то глобальное происходит и с чувством юмора и понимательной способностью масс... как же любят у нас все вместе сдуреть хором в одну секунду на ровном месте...» Однако даже после этой публикации многие фанаты сохранили уверенность в настоящем рождении ребенка у актрисы и начали рассыпаться в поздравлениях, так и не поняв, что их разыграли.