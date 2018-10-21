Любовь Толкалина разыграла поклонников своей беременностью

Сегодня, 13:46 \\ Шоу-бизнес

Российская актриса Любовь Толкалиина продолжила разрастающуюся тему слухов о своей беременности. Она опубликовала снимок отметив, что фото постановочное. Однако некоторые фанаты до сих пор не поняли юмора.

 Несколько дней назад Толкалина опубликовала в своем аккаунте социальной сети Instagram снимок, где заметно выделяется округлившийся живот. Фото она подписала: «Почему бы не начать это доброе утро с беременности?» При этом многие подписчики, особенно пристально следившие за профилем актрисы предположили, что женщина действительно беременна, а не придерживается роли для нового образа.

Этот кадр породил огромное количество слухов. Накануне Любовь Толкалина решила продолжить тему с беременностью, выложив в интернет снимок, где запечатлела новорожденного малыша у себя на руках. Под фотографией она указала: «Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка... Знакомьтесь-это Мирон... когда мы начинали снимать в октябре, он еще не родился... А я восхищаюсь и сми и вами, мои дорогие друзья... что то глобальное происходит и с чувством юмора и понимательной способностью масс... как же любят у нас все вместе сдуреть хором в одну секунду на ровном месте...» Однако даже после этой публикации многие фанаты сохранили уверенность в настоящем рождении ребенка у актрисы и начали рассыпаться в поздравлениях, так и не поняв, что их разыграли.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его странице в Instagram появилась фотография.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Рэйчел МакАдамс празднует 40-летие, продолжая выглядеть юной

 Знаменитая канадская актриса Рэйчел МакАдамс 17 ноября отпраздновала юбилей -...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ