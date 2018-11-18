Елену Летучую раскритиковали за невнимательность за рулём

Сегодня, 12:21 \\ Шоу-бизнес

Гроза российских отелей и ресторанов разозлила подписчиков желанием следовать молодёжным трендам.

Елена Летучая подверглась «болезни», которая настигает многих водителей с опытом. Телеведущая также посчитала, что её навыков вождения хватит для того, чтобы стать «известной певицей» за рулём собственной иномарки. Елена Летучая записала для поклонников несколько видео того, как она исполняет популярные хиты, управляя автомобилем.

Многие поклонники телезвезды вспомнили о сотнях случаев, когда невнимательность водителя за рулём стоила жизни другим участникам дорожного движения или обычным пешеходам. Нередко жертвами «Уитни Хьюстон» за рулём становятся дети, что и стало причиной, из-за которой Летучую раскритиковали её поклонники. «Ой я нечаянно переехала двух деток, зато смотрите какой кавер вышел. Твари», - пишет один из разгневанных фанатов. При этом, несмотря на ужасающую статистику подобных ДТП, многие россияне продолжают проявлять безответственность, находясь в машине, о чём сами они признаются в Сети.

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Автор - Олеся Куприна
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