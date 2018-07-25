"Притяжение 2" Федора Бондарчука покажут в Чертаново

Сегодня, 11:19 \\ Шоу-бизнес

Премьера сиквела фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука состоится в весьма символичном месте. Ленту покажут в московском районе Чертаново, куда по сюжету первого фильма приземлился инопланетный корабль.

Об этом заявил сам режиссер в рамках проходящего в Санкт-Петербурге VII международного культурного форума.

По предварительным данным картина выйдет в прокат 26 декабря 2019 года. Действие будет происходить спустя три года после событий первой части. Над созданием фантастического блокбастера трудятся кинокомпании «Art Pictures Studio», «Водород», телеканал «Россия 1» и Национальная медиа группа. Продюсерами фильма являются Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. Состав исполнителей главных ролей не поменялся. К работе в проекте вернулись одни из самых известных российских актеров: Ирина Старшенбаум, Александр Петров и Олег Меньшиков. Съемки начались 24 июля 2018 года.

Также создатели «Притяжения 2» обещают, что во второй части появятся зрелищные батальные сцены, впечатляющая компьютерная графика и непредсказуемые сюжетные повороты.

Помимо этого, по словам Федора Бондарчука, после окончания «American film market» пресейлы на вторую часть картины оказались в два раза больше, чем на первую. Права на показ «Притяжения 2» уже приобрели Южная Корея, Германия и Италия.

Первый фильм «Притяжение» зрители увидели в 2017 году. Несмотря на достаточно неоднозначную реакцию зрителей и смешанные отзывы критиков лента собрала в прокате 1 миллиард рублей и была показана более чем в 70-ти странах мира.

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Автор - Анна Андреева
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