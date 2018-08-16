Стало известно кто станет режиссером фильма "Стражи Галактики 3"

Кинокомпания «Marvel» наконец-то примерно определилась, кто заменит на посту режиссера грядущего фильма «Стражи Галактики 3» оскандалившегося Джеймса Ганна, которого уволили за весьма фривольные комментарии в Twitter, оставленные им более 10 лет назад.

По неофициальной информации, теперь кресло режиссера займет Трэвис Найт.

Трэвис Найт - американский аниматор, известный нам как создатель мультфильма «Кубо. Легенда о самурае». Заметим, что официального предложения от «Marvel» режиссеру еще не поступало. Он также претендует на режиссерское кресло в другом проекте компании – фильме «Вечные», в основе которого лежат все те же бессмертные комиксы Стена Ли. Однако скорее всего, к сожалению, конфликт съемочных графиков не позволит Найту поработать над этим фильмом.

Помимо достаточно «мутной» ситуации с режиссером, ситуация с основным актерским составом проекта тоже оставляет желать лучшего. Исполнитель роли Дракса Дэйв Батиста ранее заявлял, что не станет участвовать в новом фильме, если режиссером ленты будет не Джеймс Ганн.

На данный момент информации хотя бы о примерных датах премьеры «Стражи Галактики 3» нет.

Напомним, что два предыдущих фильма «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2» собрали $774 000 000 и $864 000 000 миллионов соответственно.