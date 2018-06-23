Изменившийся до неузнаваемости Богдан Титомир рассказал о романе с Еленой Кондулайнен

Кондулайнен была одним из первых секс-символов 90-х годов. Как оказалось, рэпер Богдан Титомир мог видеть звезду экранов не только на постерах и киноэкране, он также мог лицезреть ее красоту воочию.

В эфире шоу «Привет, Андрей», Малахов собрал звезд 90-х, которые некогда были на волне славы и успеха. В студии появился и Богдан Титомир. Изменившийся до неузнаваемости 51-летний певец поразил поклонников. Титомир пришел в студию в байкерских перчатках и черной бейсболке. Рэпер отрастил густую бороду и обзавелся длинными ногтями на руках.

В студии шоу Андрея Малахова Богдан Титомир рассказал, что он никогда не платил за эфиры и выступления. По словам рэпера, за него это могли делать другие люди, но сам он денег никому и никогда не давал. Малахов пригласил в студию еще одну известную личность тех лет.

К зрителям и гостям шоу вышла Елена Кондулайнен. В 90-е годы многие думали, что у нее был роман с Титомиром. Звезда телеэкранов вышла в коротком платье и сразу же стала вести себя эпатажно. Богдан Титомир рассказал о романе с Кондулайнен, после чего они устроили свое мини-шоу прямо в студии.

По словам Кондулайнен, она и Титомир «делали все». Актриса села на колени к рэперу, после чего она поднялась с места и принялась приставать к Малахову. Кондулайнен села на колени еще и к Малахову, после чего ведущий поднялся и закружил актрису в танце. Многие зрители отметили, что Богдан Титомир «заигрался» в холостяка и рискует уже никогда не обзавестись семьей. Изменившийся до неузнаваемости рэпер поразил поклонников своим поведением, а флирт с Еленой Кондулайнен многим показался наигранным.