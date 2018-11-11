Личные вещи Мэрлин Монро ушли с молотка

Несмотря на то, что Мэрлин Монро ушла из жизни 56 лет назад, все, что с ней связано, до сих пор вызывает неподдельный интерес. Вчера на аукционе Julien's Auctions была продана награда «Золотой глобус», которую актриса получила в 1961 году как самая любимая зрителями актриса. Лот ушел за 250 тысяч долларов. Это крупнейшая сумма в истории, полученная за продажу такой награды.

Также в ходе торгов, которые прошли в Лос-Анджелесе 16 и 17 ноября, были проданы черный автомобиль Ford Thunderbird 1956 года выпуска с откидным верхом, которым звезда Голливуда владела почти шесть лет. Его цена составила 490 тысяч долларов. Помимо этого, за 10 тысяч долларов ушли с молотка водительские права Монро, выданные в штате Коннектикут в 1957 и ее серьги из горного хрусталя за 10,2 тысячи долларов.

Экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера был продан за 32 тысячи долларов. Еще в качестве лота была представлена черная блуза из сатина, в которой Монро выступила на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году. За этот элемент гардероба Мэрлин покупатель выложил 43,75 тысячи долларов.

Ранее издание Nation News писало, что за 7 миллионов долларов был продан дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе.