Придется потесниться: принц Гарри и Меган Маркл переедут в Кенсингтонский дворец

Королевская семья Великобритании никогда не отличалась любовью к показной роскоши. Принц Чарльз носит костюмы десятилетиями и заставляет портных хранить обрезки ткани, чтобы они могли в любой момент подлатать порванную вещь, а принц Гарри помешан на экономии электричества, чем немного шокирует свою молодую жену. Однако и жить Виндзоры предпочитают все вместе, не имея каждый по собственной шикарной резиденции. Имя этому королевскому «общежитию» - Кенсингтонский дворец. И туда, после рождения первенца весной 2019, года планируют переехать принц Гарри и Меган Маркл.

Кенсингтонский дворец расположен в западной части Лондона. Его размеры относительно невелики, однако он очень светлый (благодаря большому количеству окон), имеет прекрасную оранжерею и огромный парк площадью свыше 30 гектар. Дворец был построен в 1605 году под руководством графа Ноттингемского.

Кенсингтон - место рождения королевы-долгожительницы Виктории, памятник которой установлен в саду семейного поместья. Также со дня свадьбы с принцем Чарльзом и до своей трагической гибели в 1997 году дворцом владела принцесса Диана.

Сейчас в Кенсингтонском дворце помимо принца Уильяма с семьей проживают также принцесса Евгения и Джек Бруксбанк и два двоюродных брата Елизаветы II с женами: герцог и герцогиня Кентские и герцоги Глостерские.

Принцесса Евгения с мужем живет в коттедже «Айви», куда молодые люди переехали еще в апреле этого года. Им предоставлен небольшой домик с тремя спальнями. Герцог и герцогиня Кентские живут в небольшом двухэтажном Рен-хаусе. Он находится между домиком принцессы Евгении и Ноттингемским коттеджем. Майкл Кентский с супругой проживает в «Апартаментах 10». Их резиденция считается одной из самых дорогих в Кенсингтонском дворце. Супруги располагают семью спальнями и девятью гостевыми комнатами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми занимают самые престижные «Апартаменты А1». Они представляют из себя четырехэтажный дом с 22 комнатами и шикарным видом на Гайд-парк. После своего переезда весной 2019 года герцог и герцогиня Сассекские займут трехэтажный коттедж, который находится совсем рядом с домом Уильяма и Кейт. Этот дом молодым родителям уступят герцоги Глостерские. Так что скоро Кенсингтонский дворец скоро значительно помолодеет и превратится в шумное молодежное общежитие, где будут звучать детские голоса и смех.

Однако так не будет продолжатся вечно. Рано или поздно принц Чарльз станет королем и переедет из Кларенс-хауса в Букингемский дворец. Тогда принц Уильям в свою очередь станет наследником престола и переберется вместе с семьей в нынешнее жилище отца.