Осин умер от цирроза: продюсер «Ласкового мая» рассказал о причине смерти певца

Андрей Разин считает, что Евгений Осин мучился от одиночества. По мнению продюсера «Ласкового мая», известный певец имел нервное истощение и крайне плохо себя чувствовал.

17 ноября стало известно о смерти известного певца Евгения Осина. Исполнитель легендарной песни «Плачет девочка в автомате» был найден мертвым у себя в московской квартире. Сообщалось, что певец скончался из-за остановки сердца. Однако продюсер «Ласкового мая» рассказал о другой причине смерти Осина.

По мнению Разина, Осин умер от цирроза. Певец имел нервное истощение. Андрей Разин рассказывает, что Евгений Осин часто жаловался на боли в ногах. Около месяца назад певец проходил лечение в одной из клиник, но оно ему не помогло. Разин отмечает, что труп Осина нашла его сестра. По словам продюсера, певец умер в одиночестве.

Разин утверждает, что Осину не было, к кому обратиться. Продюсер «Ласкового мая» вспомнил, как 30 лет назад он начинал работать с певцом. Тогда он и представить не мог, что жизнь Евгения Осина закончится таким печальным образом. Ранее о смерти Осина уже высказалась Дана Борисова. По словам ведущей, певец умер из-за своей гордыни. Также сообщалось, что тело Евгения Осина несколько дней лежало в квартире. Лишь потом мертвого певца нашла его сестра.