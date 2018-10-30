«Новый скандал»: Брэд Питт не разрешил старшему сыну учиться в Южной Корее – СМИ

Голливудские СМИ передают, что Брэд Питт снова не может поладить со своим 17-летним сыном Мэддоксом.

Популярный актер Брэд Питт не согласен с планами своего старшего сына Мэддокса, который принял решение покинуть США и поехать учиться в Южную Корею. Актер заявил, что его 17-летний приемный сын не может уехать из родительского дома до его совершеннолетия и винит Анджелину Джоли, которая поддерживает решение парня.

«Между Энджи и Брэдом разразился новый скандал…Питт категорически не хочет отпускать сына в Корею, так как боится больше не увидеть мальчика», - заявил инсайдер, который пожелал оставаться анонимным. Напомним, что Мэддокс хочет учится с Корее, чтобы в совершенстве выучить корейский язык.