«Новый скандал»: Брэд Питт не разрешил старшему сыну учиться в Южной Корее – СМИ

Сегодня, 08:58 \\ Шоу-бизнес

Голливудские СМИ передают, что Брэд Питт снова не может поладить со своим 17-летним сыном Мэддоксом.

Популярный актер Брэд Питт не согласен с планами своего старшего сына Мэддокса, который принял решение покинуть США и поехать учиться в Южную Корею. Актер заявил, что его 17-летний приемный сын не может уехать из родительского дома до его совершеннолетия и винит Анджелину Джоли, которая поддерживает решение парня.

«Между Энджи и Брэдом разразился новый скандал…Питт категорически не хочет отпускать сына в Корею, так как боится больше не увидеть мальчика», - заявил инсайдер, который пожелал оставаться анонимным. Напомним, что Мэддокс хочет учится с Корее, чтобы в совершенстве выучить корейский язык.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его странице в Instagram появилась фотография.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Рэйчел МакАдамс празднует 40-летие, продолжая выглядеть юной

 Знаменитая канадская актриса Рэйчел МакАдамс 17 ноября отпраздновала юбилей -...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ