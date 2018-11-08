Возмущенные люди уходят из зала с фильма "Богемская рапсодия"

Вот уже две недели, как фильм о легендарной группе "Queen" и её основателе Фредди Меркьюри уверенно лидирует в прокате в России и в странах СНГ. Однако, несмотря на положительные отзывы критиков, зрители условно поделились на три лагеря: одни в восторге от фильма, другие копаются в истории и недовольны биографическими несовпадениями, ну а третьих возмущают гомосексуальные сцены с участием мужчин. Напомним, что картина идет в кинотеатрах с маркировкой 18+, и людей предупреждают о наличии откровенных сцен при покупке билетов на кассе. Так что они знают, на что идут.

В Сети появилось много комментариев о том, что в разных регионах России люди после подобных сцен выходят из зала и больше не возвращаются. Корреспондент издания «Родной город» решил проверить, правда ли это, посетив один из сеансов "Богемской рапсодии" в Волгограде. И действительно, по словам журналиста, после поцелуя двух мужчин четыре человека покинули свои места. Еще несколько зрителей грубо и ненормативно выругались.

"Богемская рапсодия" — американо-британский биографический фильм о британской рок-группе "Queen". Главный фокус в фильме идет на жизни вокалиста группы Фредди Меркьюри. Финалом фильма и его кульминацией становится концерт "Queen" на фестивале "Live Aid" в 1985 году, который явился пиком популярности группы и солиста. В главных ролях снялись Рами Малек (Фредди Меркьюри), Люси Бойнтон (Мэри Остин), Гвилим Ли (Брайн Мэй), Бен Харди (Роджер Тэйлор), Джозеф Мацелло (Джон Дикон). Режиссерское кресло занял Брайан Сингер. Брайан Мэй и Роджер Тейлор, действующие участники "Queen", выступили музыкальными и творческими консультантами картины. Сборы ленты, бюджет которой составляет 52 миллиона долларов, на данный момент составляют 320 000 000 миллионов долларов. И это еще не предел.