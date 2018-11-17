Певица Бьянка ответила на вопросы о своей беременности

Известная певица Бьянка решила прекратить распространение огромного количества слухов, связанных с ее беременностью. В своем профиле в Instagram девушка рассказала поклонникам о том, правдивы ли их предположения.

Слухи о беременности певицы поползли с момента замужества девушки. Фанаты регулярно обсуждали, что Бьянка уже давно вышла замуж, а живот еще не виден. Сама певица не реагировала на распространяющиеся слухи, постепенно окутывавшие ее беременность. Однако накануне решила все же прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Подписчики девушки, которые очень внимательно следили за ее активностью в социальных сетях отмечали, что певица действительно может быть беременна, но скрывает это. На подобные мысли поклонников наводили двусмысленные посты в интернете, а также выбор нарядов. Но в своем видеообращении Бьянка заявила: «Привет, мои дорогие читатели. Я очень хочу ответить на часто задаваемый вопрос — беременна ли я? Вы так часто спрашиваете об этом, что получается: я беременна уже года два, а то и больше... Делайте выводы сами!»

Поклонники подчеркнули, что и это ответ немного туманный, но певица не стала пускаться в дальнейшие разъяснения, а ограничилась только этим постом. Известно, что мужем Бьянки стал гитарист и музыкальный продюсер Роман Безруков.