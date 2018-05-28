Любовный треугольник: Барановская уехала вслед за Максимом Галкиным

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Юлия Барановская, как отмечается, уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны. Ведущая путешествует по итальянским городкам и наслаждается достопримечательностями страны.

Фанаты комментируют не только красивые места итальянского государства, но и внешний вид звезды. Но среди подписчиков оказались и те, кто поинтересовался, не поехала ли она в гости к Максиму Галкину. Ведущая утверждает, что с ним ее соединяют чисто деловые отношения. Недавно в сети распространились слухи о том, что Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой. Данные сплетни и Барановская, и Галкин отрицают.

Но, несмотря на это, многие убеждены в том, что у них действительно роман. На странице телеведущей в Instagram появился пост, состоящий из четырех слов: «Я для тебя останусь». Музыкальное сопровождение в точности было лирическим и романтическая наклонность позволила думать, что в жизни Барановской появился мужчина. Поклонники убеждены, что отношения зашли слишком далеко, и Барановская беременна от своего любовника.

Также отмечается, что Максим Галкин поседел после слухов о расставании с Пугачевой. Он выгрузил к себе на страницу фото с седой бородой. Фанаты предполагают что это связано со сплетнями о любовных отношениях с Барановской и разводе с Пугачевой. Ему посоветовали не принимать близко к сердцу желтую прессу. Он выгрузил в сеть видео, на котором танцует со своей возлюбленной, и они оба выглядят очень счастливыми.

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Автор - Алевтина Сергеева
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