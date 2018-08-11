"Дом-2" на всю страну показал попытку изнасилования

Участница реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ Оксана Ряска поделилась подробностями жестокого поведения Дмитрия Меленевского.

Новый избранник Оксаны без каких-либо предпосылок поднимает руку на девушку. Она признается, что Дмитрий толкал ее в бассейн, затыкал рот тапком, избивал скакалкой.

Несмотря на агрессивные выходки Меленевского, Оксана не спешила разрывать отношения. По крайней мере, до нового инцидента. На этот раз мужчина предпринял попытку вступить в сексуальную связь с девушкой без ее согласия. Это произошло, когда Оксана и Дмитрий оказались в одной комнате, чтобы обсудить отношения. Мужчина начал рвать на Оксане одежду, душить и скручивать руки. Оксана призналась, что вырваться было очень трудно, так как Дмитрий весит 120 кг. Теперь девушка намерена окончательно расстаться с агрессивным бойфрендом.

Телеканал ТНТ не стал утаивать этот эпизод от своих зрителей. Программа была показана целиком на всю страну.