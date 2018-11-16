«Высокомерность и хамство»: Егор Крид шокировал наглостью известного американского фотографа

Известный певец «прославился» своим хамством не только в России. Теперь о трудном характере Егора Крида знают и в США.

Егор Крид отправился в США с концертами. Поклонники певца с нетерпением ждали его выступления, однако вместо позитивных эмоций они получили лишь разочарование. По данным СМИ, фанаты Крида пришли в негодование от того, как наплевательски певец отнесся к своему концерту. Его шоу длилось всего 50 минут, даже в таком коротком временном отрезке Крид позволял себе постоянно уходить за сцену и выступать под некачественную фонограмму. По словам поклонников, ради концерта Егора Крида в США они попросту спустили «деньги на ветер».

Помимо этого, Крид обидел еще и известного американского фотографа Авана Акрена. Тот согласился фотографировать певца, хотя был наслышан о заносчивом характере артиста. Аван Акрен попытался не обращать на все это внимания. Однако, Егор Крид даже не поблагодарил его за красивые фото. Помимо этого, певец отказался отметить фотографа под снимками в Instagram.

После этого фотограф написал в своем профиле гневный пост. Он признался, что Егор Крид шокировал его своей наглость. «Высокомерность и хамство», - написал именитый фотограф о российском певце. Пользователи Сети были возмущены поступком Крида. Теперь под снимками в Instagram они называют певца «высокомерным чмом» и упрекают его в «звездной болезни».