«Высокомерность и хамство»: Егор Крид шокировал наглостью известного американского фотографа

View this post on Instagram

Опыт работы с @egorkreed Если коротко о впечатлении, то это высокомерность, заносчивость и хамство. Пару дней назад выдалась возможность поснимать Егора, благодаря одному из знакомых в его команде, который рекомендовал меня как хорошего фотографа, за что я благодарен. Я согласился по дружбе поснимать человека, который поет о любви и чувствах, я ведь в основном сам снимаю тоже романтику. Я был предупрежден, что артист зачастую сложный и требовательный, и подстраивался под него, ведь все мы разные. После съёмки, мы сели в одно заведение, выбирать лучшие кадры. Отправляя снимки ему на телефон я сказал «Егор, лови, надеюсь тебе понравятся». В ответ я даже «спасибо» не услышал. Чтобы развеять странную атмосферу этого диалога, я сказал «Мог бы ты пожалуйста отметить авторство снимков в посте, я был бы очень рад», на что в ответ получил хамски с высокомерным ехидным взглядом «Конечно, ты будешь очень рад, а я никогда никого не отмечаю». Я подумал, шутка наверное, ведь только познакомился человеком, не стал реагировать, закончил работу, и прощаясь в конце поблагодарил за встречу. На следующий день, человек выкладывает мои работы без указания авторства снимков, которые принесли много радости его фанатам. Я в свою очередь человек который пришел сделать свою работу, и даже не фанат. Я с улыбкой написал комментарий «Геолокацию отметил, а фотографа не стал. Интересный ты персонаж. Nice to meet you anyway, dude». Раздался звонок, мне говорят что Егор злой, что какой то фотограф написал «нехороший» комментарий. Удаляет его сам. И я подумал тут, что я пожертвовал свое время, сделал кадры которые принесли радость миллионам его фанатов, а за это в ответ мне затыкают рот и не дают пошутить или выразить мнение? Нонсенс! Я живу давно в Нью Йорке и работаю с людьми разных величин, снимал нескольких президентов США и голливудских звезд, и за свою работу и профессионализм ни разу не получал такое унизительное отношение как проявил Крид. Придя поснимать от души и по дружбе, в ответ я получил целый набор дисреспекта. Мы так не делаем в Америке. Есть правила поведения, которым надо следовать. Быть суперзвездой, не значит только петь сладко, но и быть человеком. Во всем. Везде. Всегда.