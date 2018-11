Тома Харди наградили рыцарским званием и орденом Британской империи

Торжественная церемония состоялась в Букингемском дворце 16 ноября. Об этом сообщает Twitter Королевской семьи.

Родина отметила высокие заслуги Тома Харди в области драматургии. Его наградили почетным орденом Британской империи. Отличительный знак на шею актеру повесил лично Чарльз, принц Уэльский. Вдобавок, теперь британец может гордиться званием рыцаря-командора.

Стоит отметить, что мероприятие организовали не только для него. Аналогичных наград удостоились бизнесмен Ллойд Дорфман, ученый-историк Люси Уорсли, писатель Кен Фоллет и другие выдающиеся жители Великобритании.

По данным издания Metro, Тому Харди не привыкать к вниманию со стороны Королевской семьи. Он наладил приятельские отношения с принцем Гарри, который приходится сыном Королевы Елизаветы II. Весной знаменитость присутствовал на свадьбе друга и Меган Маркл.

Последним громким проектом актера стал сольный фильм "Веном", посвященный одноименному персонажу вселенной Marvel. В рамках презентации, Том Харди ездил в Москву. Судя по заявлениям на пресс-конференции, российская столица ему очень понравилась.

Actor Tom Hardy has been made a #CBE for services to drama. He received his award from The Prince of Wales at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/3VhPwLyyQm