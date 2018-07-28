Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его странице в Instagram появилась фотография.

Эмин Агаларов предстал перед поклонниками в непривычном образе. Он признался, что годами скрывал облысение и внезапно решил показать миру себя настоящего. На селфи-снимке певец позирует с обаятельной улыбкой, но без большей части своей прически. Вместо густой шевелюры на макушке виднеется редкая гряда волосков.

Фотография внесла смятение в ряды подписчиков исполнителя. Некоторые всерьез обеспокоились признанием Эмина Агаларова и выразили ему свою поддержку. Верные поклонники уверяют, что будут любить певца в любом виде. Да и лысина - не приговор. Многие приняли пост за шутку во время подготовки к новому клипу. Нашлись и такие пользователи, что откровенно огорчились внешними изменениями Эмина.





[media=https://www.instagram.com/eminofficial/]