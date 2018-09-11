Меган Маркл пришлось сменить прическу из-за беременности

Герцогине пришлось пойти на сильные изменения имиджа, что запрещено делать членам королевской семьи.

Поклонники пристально следят за жизнью Меган Маркл и принца Гарри, и замечают малейшие изменения в причёске или стиле своих кумиров. Решение сменить причёску заставило фанатов подумать о том, что герцогиня Сассекская подошла к своему положению максимально ответственно, и заботится не только о себе, но и будущем ребёнке.

Королевский стилист Джеймс Джонсон рассказал, что Меган Маркл выбрала правильную стратегию, которая позволит скрыть все изменения внешности после родов. Специалист отметил, что во время беременности волосы перестают расти и выпадать, и причёска сильно изменится, когда ребёнок родится.

От облысения после родов Меган Маркл пришлось использовать искусственные пряди. Резкие изменения во внешности бросилось поклонникам в глаза на Дне памяти, проходившем 12 ноября. Однако герцогиня Сассекская была вынуждена пойти на такие меры из-за пристального внимания фанатов.