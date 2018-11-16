Актер из «Бандитского Петербурга» Евгений Сидихин впервые стал дедушкой

Старшая дочь 54-летнего актера стала матерью. Пол и имя новорожденного она еще скрывает.

Евгений Сидихин впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Полина рассказала о счастливой новости у себя в Instagram. Два дня назад она стала мамой, а ее папа-актер стал дедушкой. Полине Сидихиной 30 лет, она пошла по стопам своего отца и также стала актрисой.

Актер из «Бандитского Петербурга» имеет трех дочерей. Сделать дедушкой его решила старшая. Сам Евгений Сидихин еще никак не комментировал радостное событие. Полина Сидихина опубликовала весьма трогательное фото. На нем она позирует рядом с новорожденным. В описании актриса и дочь звезды «Бандитского Петербурга» указала, что ее ребенок родился с весом 3 килограмма и 760 граммов. «Вне досягаемости», - написала счастливая Сидихина.

В комментариях под трогательным снимком, которая показала Полина Сидихина, с появлением малыша ее поздравили многие пользователи. К поздравлениям от поклонников также присоединились и знаменитые персоны. Актриса и автор популярных роликов в Instagram Ольга Медынич написала, что с появлением малыша Полина Сидихина окажется «в космосе». По всей видимости, таким образом дочери Евгений Сидихина пожелали «космического» счастья.