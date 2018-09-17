YouTube заблокировал в России клип Хаски на песню "Иуда"

Ограничить доступ к контенту потребовали "государственные органы". Такое объявление видеохостинг демонстрирует при попытке посмотреть ролик.

Рэпер Хаски опубликовал в YouTube клип на песню "Иуда" ещё 18 апреля. Почти полгода видео оставалось открытым для всех желающих, набрав более 5 миллионов просмотров. Что примечательно, сервис заблокировал клип только на территории России. В других странах его по прежнему можно открыть. Ролик пока доступен россиянам в других социальных сетях.

Причина блокировки пока неизвестна. Поклонники связывают её с намеками на терроризм, гомофобию или употребление наркотиков.

Напомним, в октябре Хаски пожаловался на отмену концерта в Тольятти. Перед самым выступлением, заведение Gatsby Bar посетили сотрудники прокуратуры и "порекомендовали" свернуть мероприятие под угрозой суровых санкций. Как объяснил сам рэпер, правоохранителям не понравилось содержание его "Поэмы о Родине". В

частности, оскорбление чувств верующих и пропаганду каннибализма.

Примерно в то же время популярные соцсети заблокировали фанатский клип на композицию "Последний звонок" в исполнении Оксимирона. Роскомнадзор нашел в видео явные призывы к убийству, экстремизму и беспорядкам.