Бузова поздравила Потёмкину, выставив недостатки её таланта

Образ, подобранный Бузовой, поставил под сомнения талант Потёмкиной.

Ольга поздравила «закадычную» подружку Беллу с днём рождения, милейше расписав о том, сколько вместе ими было пройдено-прожито, сколько восхитительных нарядов отснято и какая у них длинная история совместной деятельности. Однако фотография, которую прикрепила «доброжелательная» Ольга, выставила на показ все недостатки таланта Беллы Потёмкиной. Так, для светского мероприятия горе-певице подобрали наряд, совершенно не подходящий для её фигуры. «Стальной пресс» - Бузова отличается своей «сухостью» и отсутствием форм, но почему-то на мероприятии у дизайнера, Ольга появилась в платье, подчёркивающем грудь. Только было бы что подчёркивать. С «нулёвочкой» Бузовой платье сидело на ней, как на школьнице.

Фанаты обратили внимание и на «пушистый» розовый образ Бузовой, и на то, что платье «принцессы» было не лучшим выбором для певицы. Поклонники удивляются: то ли это было сделано специально, чтобы опозорить Потёмкину в её день, то ли это получилось невзначай, однако, как можно было неудачно одеть человека с такой фигурой, остаётся загадкой.