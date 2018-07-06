Хейли Болдуин взяла фамилию мужа после свадьбы с Джастином Бибером

О радостном событии стало известно из персональных страничек в соцсетях.

Бракосочетание пары было овеяно секретами. Ранее СМИ узнали, что модель хочет зарегистрировать линейку одежды с названием «Хейли Бибер».

Но официальная информация о тайной свадьбе появилась только 16 ноября: девушка сменила в Instagram фамилию Болдуин на Хейли Бибер, А Джастин опубликовал совместное фото с подписью «Моя супруга прекрасна».

Фанаты заявляют, что мужем и женой звёздная пара стала ещё в сентябре, сразу после возвращения молодых с совместного отдыха на Карибских островах, где парень и сделал предложение. Ранее их видели вместе в церкви, а одна поклонница подошла к Биберу прямо в кафе и спросила о его семейном положении. На что он ответил: «женат».

Персональный мастер татуировки семьи Бибер рассказал, что Хейли и Джастин сделали памятные надписи, чтобы увековечить свои чувства: у парня тату прямо на лице, у девушки – в более интимном месте.

Теперь Джастин хочет взять паузу в своей концертной деятельности, чтобы насладиться медовым месяцем вместе с молодой невестой.