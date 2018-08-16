Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова оказалась под капельницей

В Stories модель показала несколько «больничных» снимков, на которых запечатлена с ингалятором и капельницей. Причин своего недуга Алена Шишкова раскрывать не стала.

Алена Шишкова – экс-возлюбленная рэпера Тимати. От известного певца она родила дочь Алису. Сейчас Тимати встречается с Анастасией Решетовой, а Алена Шишкова строит свою личную жизнь, не раскрывая подробностей обществу. Не так давно модель отпраздновала свой День Рождения, с праздником ее поздравила даже мама Тимати Симона Юнусова.

Теперь же Шишкова всерьез испугала своих поклонников. Модель рассказала, что она оказалась под капельницей. В Stories она опубликовала несколько снимков, указав, что она и сейчас сохраняет бодрость духа и хорошее настроение.

По какой причине Алена Шишкова оказалась под капельницей и попала в больницу – пока что не известно. После снимков с капельницами модель показала фотографии из своего дома. Там она ужинала со своей подругой. Пользователи предположили, что Алене Шишковой уже гораздо легче и она снова здорова.