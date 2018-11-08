Дженнифер Лопес возрождает тренд на торчащие из-под брюк стринги

Поклонники были разочарованы тем, что Дженнифер Лопес лишилась своего пресса и приобрела «дряблый животик». Неидеальная фигура не помешала звезде выбрать для съемки в новом клипе весьма откровенный наряд.

Сейчас 49-летняя певица работает над новым клипом. Лопес снимается в ролике, в котором также примет участие Dj Khaled. Для видеоклипа певица примерила новый наряд, который шокировал многих ее поклонников.

Дженнифер Лопес надела брюки с низкой посадкой. Фасон штанов весьма неординарный. Брюки сшиты так, что из-под них будто бы выглядывает нижнее белье. Свой образ Лопес дополнила укороченной футболкой, которая оголила живот певицы.

Многие предположили, что Лопес возрождает тренд на торчащие из-под брюк стринги. В 90-е годы многие девушки носили джинсы с настолько низкой посадкой, что из—под них часто выглядывало нижнее белье. После эта оплошность стала негласным трендом. Теперь же модную идею возрождает одна из самых привлекательных певиц Дженнифер Лопес. Пользователи Сети отметили, что у певицы появился животик, за которым уже не видно пресса и стройного тела.