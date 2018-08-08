"Мы победили": Джигурда и Анисина унаследовали миллионы Барташ

Кунцевский суд Москвы окончательно признал их права на средства покойной подруги. Так актер лично рассказал СМИ.

По словам Никиты Джигурды, во время заседания подтвердился нотариальный отказ Светлане Романовой в наследстве. Сестра не смогла объяснить правоохранителям, почему оставила Людмилу Барташ без помощи на смертном одре. Поэтому суд официально лишил её права на миллионы покойной владелицы авиаперевозчика Al Aire.

В то же время, Никита Джигурда и его жена Марина Анисина сохранили свои законные претензии на состояние Людмилы Барташ. Супруги единолично унаследуют деньги крестной матери своего сына уже через несколько месяцев. Шоумен заявил телеканалу "360", что осталось дождаться оформления всех документов во французском суде. "Мы победили", - резюмировал Никита Джигурда.