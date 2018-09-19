Собчак отказалась от ужинов из-за слухов о второй беременности

Телеведущая и политик раскрыла свои секреты в передаче «Пятница с Региной».

16 ноября вышло ток-шоу, где в гости к Регине Тодоренко заглянула Ксения Собчак. В интервью звезда опровергла информацию о своей второй беременности, а также поблагодарила СМИ. Она сообщила, что именно слухи отучили её ужинать и позволили сбросить несколько килограмм. После родов Ксения быстро набирает вес: «Каждый раз, когда я поем на вечеринке, и у меня немножко появится животик, сразу – новая волна, что я беременна».

Чтобы сохранять прежнюю форму, звезда вынуждена соблюдать строгую диету и полностью отказываться от ужинов. Несмотря на многочисленные слухи, второго ребёнка Собчак пока не планирует.

Также Ксения поделилась тайнами своей счастливой первой беременности и нюансами развития сына-гения. Из-за прогрессивного воспитания, в свои неполные 2 года мальчик отлично плавает и говорит по-английски фразами из 5-6 слов. Но, выбирая между утверждениями «мама» и «политик», к удивлению Регины Тодоренко, гостья выбрала «политика».