Новая жена отобрала у Шнурова пароль от Instagram и запретила ему общаться с рэпером Pharaoh

Ольга Абрамова на 18 лет младше своего новоиспеченного мужа Сергея Шнурова. Это не мешает жене музыканта диктовать свои правила и следить за тем, с кем тот общается.

По данным СМИ, новая жена отобрала у Шнурова пароль от его Instagram. Якобы, теперь музыкант вынужден отдавать «на редакцию» все свои посты. Как утверждается на Telegram-канале «Двойная сплошная», теперь Сергею Шнурову приходится утверждать все свои стихи и посты перед их публикацией. Ольга Абрамова иначе смотрит на ведение Instagram, поэтому теперь страница лидера «Ленинграда» потерпела изменения.

Помимо этого, Ольга Абрамова запретила Шнурову общаться с рэпером Pharaoh. По данным СМИ, когда Глеб Голубочкин (настоящее имя рэпера) позвонил музыканту, трубку взяла его новая жена. Абрамова в грубой форме сказала, что Pharaoh больше не должен звонить ее мужу. В своем высказывании новая жена последовала примеру своего мужа, употребив нецензурную лексику и назвав рэпера «малолетним». СМИ предполагают, что жена Шнурова запретила ему общаться с Pharaoh по причине того, что тот мог плохо на него влиять.