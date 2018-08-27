Разглаживала морщины – исчезла шея: 64-летняя Успенская опозорилась с фотошопом

Популярная исполнительница переборщила с молодостью.

Любовь Успенская не перестаёт радовать поклонников новыми фото и видео, на которых она вовсе не похожа на 64-летнюю бабушку. Причиной тому послужили взаимоотношения между членами семьи известной певицы и её желание и возможности оставаться молодой и красивой. Но иногда Любовь Успенская прибегает и к современным технологиям, забыв пройти подготовительные курсы. Так звезда опозорилась перед поклонниками своим новым снимком.

Любовь Успенская пыталась хоть на фото вновь стать молодой, поэтому воспользовалась фотошопом, чтобы разгладить свои морщины и избавиться от некоторых дефектов немолодой кожи на спине и лице. Однако неумелое владение мобильным инструментом привело к тому, что у певицы просто исчезла шея, лицо стало кукольным, как и спина, а руки остались от 64-летней женщины. Несуразица на фото породила множество шуток в сторону звезды: «У кого тело украли, Любаша?», «Ну не освоила Любовь еще все прелести фотошопа», «Любушка, что ж вы так увлеклись фотошопом, что стёрли свою шею??? Аккуратней надо разглаживать морщины», - пишут поклонники в Сети.

При этом узнать настоящий внешний вид певицы довольно просто – например, по её ранним видео и необработанным фотографиям. Зачем исполнительница так неуклюже молодится – загадка. Но фанаты советуют Любови Успенской решить проблему с недостатком знаний и больше так не позориться в Интернете.