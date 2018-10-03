Винокура обвиняют в неуплате услуг ЖКХ на 1,65 миллиона рублей

Артисту придется выступить ответчиком по судебному иску вместе с соседями по элитному жилью. Его подало госучреждение "Жилищник района Арбат".

Речь идет о доме на Большой Афанасьевском переулке - в самом центре Москвы. 14 владельцев квартир обвиняют в неуплате услуг ЖКХ. По словам истцов, жильцы годами не оплачивали коммунальные платежи за подвал, который освещается и обогревается. Общая сумма долга составляет более 1,65 миллиона рублей.

Владимир Винокур свою вину не признает. Он заявил журналистам "Пятого канала", что все счета по ЖКХ оплачивает его супруга Тамара. Артист добавил, что может предоставить все необходимые квитанции. Несмотря на уверенность пародиста, судебный процесс движется. 9 ноября в столичном суде зарегистрировали иск от ГБУ. 29 ноября юристы назначили предварительную беседу.